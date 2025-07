Samsung: la fotocamera non sarà aggiornata fino ai Galaxy S28

Sono ormai passati anni da quando Samsung ha apportato drastici miglioramenti alle fotocamere dei suoi smartphone di punta e a quanto pare così continuerà a fare ancora per qualche tempo. Chi sperava in un netto miglioramento con l’avvento della futura gamma Galaxy S26, infatti, potrebbe restare deluso, visto e considerando che l’azienda sembra essere intenzionata a non implementare aggiornamenti hardware significativi relativi alla fotocamera fino alla serie Galaxy S28.

Samsung: nessun aggiornamento di rilievo per la fotocamera fino ai Gaalxy S28

A riferire la cosa è stato, nelle scorse ore, il noto leaker Ice Universe sul social network X, affermando, appunto, che Samsung non implementerà importanti aggiornamenti hardware della fotocamera sui suoi smartphone per i prossimi due anni. A quanto pare, dunque, la serie Galaxy S26 avrà in gran parte la stessa configurazione della fotocamera del Galaxy S25.

La scelta di proseguire in questo modo sarebbe imputabile al fatto che il colosso sudcoreano sta puntando in special modo sulla realizzazione di smartphone sottili e leggeri, come visto con il Galaxy S25 Edge, pertanto non è possibile per l’azienda adotta®e sensori della fotocamera più grandi.

La questione non è però solo il form factor dei telefoni. Il leaker afferma altresì che la divisione smartphone di Samsung sta apportando dei tagli perché ha bisogno di ottenere il maggior profitto possibile, poiché le divisioni chip di Samsung Electronics stanno lottando duramente per andare avanti nonostante miliardi di dollari in investimenti. Per cui, la divisione mobile deve compensare a questo trattenendo i miglioramenti hardware e puntando alle funzionalità di intelligenza artificiale per commercializzare i suoi device.