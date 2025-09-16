 Samsung Galaxy S26: la velocità di ricarica non cambierà
Una nuova certificazione ottenuta in Cina dall'ente CQC indica che la velocità di ricarica dei Samsung Galaxy S26 resterà invariata.
Per i futuri Samsung Galaxy S26, a cui il colosso sudcoreano toglierà i veli all’inizio del prossimo anno, non ci sono buone speranze riguardo un upgrade della velocità di ricarica. Una nuova certificazione ottenuta in Cina dall’ente CQC ha infatti dato conferma del fatto che i prossimi flagship di Samsung manterranno le medesime potenze di ricarica dei predecessori, andando quindi ad avvalorare le indiscrezioni circolate giorni addietro.

Samsung Galaxy S26: cattive notizie per la velocità di ricarica

Secondo la documentazione, dunque, il Galaxy S26 Pro e il Galaxy S26 Edge supporteranno una ricarica fino a 25W e il Galaxy S26 Ultra supporterà una ricarica fino a 45W, vale a dire gli stessi valori che sono in grado di raggiungere gli attuali dispositivi che compongono la gamma Samsung Galaxy S25.

Da notare che i marchi cinesi offrono smartphone con velocità di ricarica molto più elevate, fino a 100W, da un bel po’ di tempo. Solo Apple e Samsung sono rimasti indietro. Tuttavia, con la serie iPhone 17, anche il colosso di Cupertino ha fatto un enorme balzo in avanti, offrendo una velocità di ricarica fino a 40 W. Samsung, dal canto suo, è rimasta bloccata con velocità di ricarica da 25W e 45W per anni.

L’assenza di un upgrade del genere per Samsung da molti anni rappresenta un elemento di forte malcontento tra gli utenti. Lo stesso discorso, purtroppo, vale anche per i sensori della fotocamera che a quanto pare non faranno grandi progressi con la prossima generazione di smartphone di punta della sudcoreana.

Fonte: SamMobile

Pubblicato il 16 set 2025

16 set 2025
