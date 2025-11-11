Samsung Galaxy S26+: render e possibili specifiche

Erano circolate indiscrezioni sull’eliminazione del Galaxy S26+ in favore del Galaxy S26 Edge. Samsung avrebbe invece deciso di portare sul mercato il modello Plus, dopo lo scarso successo ottenuto con il Galaxy S25 Edge. Android Headlines ha pubblicato i render dello smartphone forniti dal noto leaker OnLeaks, insieme alle possibili specifiche hardware.

Immagini e specifiche del Galaxy S26+

La serie attuale è composta da Galaxy S25, Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra e Galaxy S25 Edge (c’è anche il Galaxy S25 FE, ma integra un diverso processore). Secondo Android Headlines, Samsung aveva deciso di sostituire i primi due modelli con Galaxy S26 Pro e Galaxy S26 Edge. A causa delle basse vendite del modello Edge, il produttore coreano ha ripristinato i nomi originali.

Il noto leaker OnLeaks ha fornito i render del Galaxy S26+ basati sui disegni CAD. La principale differenza rispetto al Galaxy S25+ è rappresentata dal modulo fotografico posteriore. Si può vedere la sporgenza dell’isola che ospita le tre lenti e la sporgenza di queste ultime.

Non si notano altre differenze estetiche. Il Galaxy S26+ conserva i lati piatti e lo schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici con un foro al centro della parte superiore in corrispondenza della fotocamera frontale da 12 megapixel. Le tre fotocamere posteriori dovrebbero avere sensori da 50, 12 e 10 megapixel (principale, ultra grandangolare e tele).

Queste sono le altre possibili specifiche: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 o Samsung Exynos 2600, 12/16 GB di RAM LPDDR5X, 256/512 GB di storage UFS 4.0, connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, Galileo, NFC e 5G, batteria da 4.900 mAh con ricarica rapida da 45 Watt e wireless da 15 Watt, sistema operativo Android 16 con One UI 8.5.

Tutti i modelli della serie Galaxy S25 integrano il processore Snapdragon 8 Elite. Con la serie Galaxy S26 è quasi certo il ritorno del doppio chip. In alcuni mercati verranno distribuite varianti con processore Exynos 2600. L’annuncio dei Galaxy S26 è previsto entro il mese di febbraio 2026.