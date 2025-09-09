Samsung Galaxy S26: Pro ed Edge con fotocamera ultrawide

Molte delle caratteristiche relative alla futura gamma di smartphone Samsung Galaxy S26 sono ormai trapelate online, nonostante al lancio dei nuovi device manchino ancora diversi mesi, considerando che solitamente la sudcoreana fissa l’evento di presentazione a gennaio. Tra le varie informazioni prevenute, nelle scorse ore è stato possibile apprendere alcuni interessanti dettagli riguardo il comparto fotografico dei modelli 2S6 Pro ed S26 Edge.

Samsung Galaxy S26 Pro ed S26 Edge con fotocamera ultrawide da 50 MP

Andando più nello specifico, si dice che gli smartphone in questione otterranno fotocamere ultrawide aggiornate. L’affidabile tipster Roland Quandt ha infatti affermato che il modello S26 Pro e il modello S26 Edge saranno dotati di una fotocamera ultrawide da 50 MP. È probabile che questa fotocamera abbia l’autofocus, similmente alla fotocamera ultrawide da 50 MP attualmente adoperata sul modello S25 Ultra. Inoltre, il modello S26 Edge avrà una fotocamera principale da 200 MP.

Il modello S26 Ultra, invece, dovrebbe essere dotato di una fotocamera principale da 200 MP, una fotocamera ultragrandangolare da 50 MP, una fotocamera teleobiettivo da 12 MP (sensore ISOCELL S5K3LD) con zoom ottico 3x e una fotocamera teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x. Tutte le fotocamere dovrebbero essere dotate di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS).

Da notare che in precedenza si era detto che tutti i dispositivi della gamma Samsung Galaxy S26 avrebbero mantenuto la fotocamera frontale da 12 MP della serie ora in carica. Ciò significa che tutti gli smartphone dovrebbero essere in grado di catturare video fino a 4K a 60 fps utilizzando tutte fotocamere e video fino a 8K a 30 fps utilizzando le loro fotocamere primarie e ultrawide. Il Galaxy S26 Ultra dovrebbe anche poter registrare video 8K 30 fps sfruttando la sua fotocamera teleobiettivo.