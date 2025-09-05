I futuri Samsung Galaxy S26 saranno come gli iPhone 17

I Samsung Galaxy S26 che saranno lanciati sul mercato all’inizio del prossimo anno potrebbero essere estremamente simili agli iPhone 17 in arrivo la prossima settimana, quantomeno negli elementi chiave del design. Lo si apprende grazie a una foto, visibile in alto e in dettaglio tramite il link in fonte, che è stata diffusa nelle scorse ore su X dall’affidabile leaker e giornalista Sonny Dickson, la quale mostra alcune unità fittizie dei futuri smartphone di punta del colosso sudcoreano.

Samsung Galaxy S26: bumper per la fotocamera e Qi2 come sugli iPhone 17

L’immagine raffigura tre dispositivi fittizi che si ritiene rappresentino il Galaxy S26, il Galaxy S26 Edge e il Galaxy S26 Ultra. Osservandola si apprende che Samsung sta andando avanti con cambiamenti significativi al design per quel che concerne la fotocamera posteriore, in particolare sul presunto Galaxy S26 Edge, che presenta un ampio bumper orizzontale della fotocamera che si estende sul retro del dispositivo. Questo design assomiglia molto a quello previsto per gli iPhone 17 Pro e 17 Pro Max di Apple che introdurranno un bumper per la fotocamera altrettanto ampio.

Entrando ancora più nel dettaglio, i modelli mostrano che mentre il Galaxy S26 e il Galaxy S26 Ultra continuano con una disposizione dell’obiettivo verticale, entrambi i dispositivi ora hanno isole della fotocamera leggermente rialzate, andando controcorrente rispetto ai recenti design minimalisti adottati da Samsung. Il modello Ultra mantiene la sua configurazione a quattro obiettivi con due sensori più piccoli posizionati accanto agli obiettivi primari come l’iPhone 17, ma l’S26 Edge si allontana radicalmente dal canonico layout dell’azienda passando a un sistema a due obiettivi con un flash adiacente similmente agli iPhone 17 Air e 17 Pro.

Le unità fittizie presentano anche grandi incisioni circolari sul retro che sembrano alludere al posizionamento di componenti di ricarica magnetiche, indicando che la serie Galaxy S26 probabilmente supporterà lo standard di ricarica wireless Qi2 basato su MagSafe di Apple.

L’aggiunta di questi magneti suggerisce che Samsung sta progettando di adottare un ecosistema di accessori simile, con caricabatterie, supporti e portafogli a scatto. Si tratterebbe di un cambiamento epocale per Samsung, che sino a questo momento ha scelto di affidarsi esclusivamente alla ricarica wireless a bobina senza posizionamento magnetico.