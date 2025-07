Samsung Galaxy S26: tre modelli, ma niente Plus

Al lancio della nuova gamma di smartphone Samsung Galaxy S26 mancano circa sei mesi, visto e considerato che dovrebbe giungere sul mercato all’inizio del prossimo anno, ma nel mentre stanno venendo già diffuse indiscrezioni riguardo le caratteristiche dei dispositivi parte della stessa. Proprio a tal riguardo, nelle scorse è stato possibile apprendere che, sulla falsariga di pregresse voci di corridoio, la serie sarà costituita da tre modelli e questa volta non ci sarà il Plus.

Samsung Galaxy S26: addio al Plus, disponibili i modelli standard, Edge e Ultra

Andando più nello specifico, un recente report diffuso dalla testata The Elec evidenzia che Samsung ha iniziato a lavorare su tre varianti del Galaxy S26: il Galaxy S26 standard, il Galaxy S26 Edge e il Galaxy S26 Ultra. Niente Galaxy S26 Plus, dunque.

La decisione di abbandonare il modello Plus nasce presumibilmente dall’analisi delle vendite degli ultimi anni. Le versioni intermedie degli smartphone hanno avuto spesso performance commerciali inferiori rispetto alle controparti base o premium, in particolare perché troppo vicine in prezzo ai modelli più potenti per risultare davvero convenienti e al contempo non sufficientemente distintive per catturare l’attenzione del grande pubblico.

È stato altresì posto l’accento sulle dimensioni del display degli smartphone. In particolare, il Galaxy S26 potrebbe presentare un pannello da 6,27 pollici, l’S26 Edge un pannello da 6,66 pollici e il Galaxy S26 Ultra potrebbe essere dotato di un pannello da 6,89 pollici. Tutti i modelli della serie Galaxy S26 dovrebbero avere display con gli angoli arrotondati, simili ai modelli precedenti.

Le dimensioni del display rivelano inoltre che il Galaxy S26 standard potrebbe essere fornito con uno schermo leggermente più grande rispetto all’S25 attualmente in carica, le cui dimensioni sono pari a 6,2 pollici. Con i modelli premium ora vicini a 7 pollici, anche i modelli base stanno seguendo la stessa tendenza e non sono più un’offerta compatta.