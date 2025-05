Samsung Galaxy S26: sensore per la fotocamera rinnovato

Stando a quelle che sono le ultime voci di corridoio, il futuro Samsung Galaxy S26, a cui dovrebbero essere tolti i veli all’inizio del prossimo anno unitamente al resto della nuova gamma, avrà un sensore principale per la fotocamera rinnovato e più evoluto.

Samsung Galaxy S26: nuovo sensore per la fotocamera, sempre da 50 MP e sempre ISOCELL GN

Andando maggiormente in dettaglio, per la versione base dei suoi flagship, Samsung avrebbe scelto di dire addio a ISOCELL GN3, il sensore principale da 50 MP della fotocamera, appunto, il quale verrà sostituito con un altro sensore a sua volta da 50 MP, ma capace di offrire performance migliori.

Seguendo la tradizione Samsung, è altamente probabile che si tratti di un componente sviluppato internamente, forse non ancora annunciato ufficialmente, per cui presumibilmente sempre appartenente alla famiglia ISOCELL GN.

L’adozione di un nuovo sensore potrebbe significare migliori prestazioni in condizioni di scarsa luminosità, una gamma dinamica più ampia o dimensioni dei pixel ottimizzate per catturare più luce, restituendo foto e registrazioni video di qualità superiore e dando chiaramente maggiore soddisfazione agli utenti.

Tenendo conto di come di solito agisce Samsung, è lecito aspettarsi che lo stesso sensore venga adottato anche per il Galaxy S26+, in quanto i modelli base e quelli Plus condividono le medesime specifiche fotografiche… ammesso che un modello Plus continui ad essere proposto, visto e considerato che in base ai più recenti rumors pare che il colosso sudcoreano possa accantonare questa variante in favore di quella Edge da poco immessa sul mercato.