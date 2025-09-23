 Samsung Galaxy S26 Ultra avrà il display più innovativo di sempre
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Samsung Galaxy S26 Ultra avrà il display più innovativo di sempre

Il Samsung Galaxy S26 Ultra potrebbe avere un display con importanti aggiornamenti che migliorerebbero di gran lunga l'esperienza utente.
Samsung Galaxy S26 Ultra avrà il display più innovativo di sempre
Tecnologia Mobile
Il Samsung Galaxy S26 Ultra potrebbe avere un display con importanti aggiornamenti che migliorerebbero di gran lunga l'esperienza utente.
Unsplash

Il futuro Samsung Galaxy S26 Ultra, il cui arrivo sul mercato è previsto per l’inizio del prossimo anno come di consueto, potrebbe rappresentare un aggiornamento significativo per la maggior parte degli utenti. I più recenti report sembrano infatti indicare che Samsung prevede di utilizzare i propri pannelli OLED M14, portandolo alla pari di iPhone 17 Pro e 17 Pro Max, o addirittura oltre.

Samsung Galaxy S26 Ultra: display OLED M14 più sottile ed efficiente

Più specificamente, il colosso sudcoreano starebbe lavorando a un pannello OLED di nuova generazione che promette di essere più luminoso, più sottile e più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alle pregresse generazioni, grazie all’adozione della tecnologia M14, integrata a quella CoE (Color-filter-on-thin-film-encapsulation). Tale combinazione dovrebbe rappresentare un importante salto generazionale rispetto ai pannelli OLED M13 utilizzati nelle precedenti serie Galaxy S24 e Galxy S25.

Da notare che la tecnologia CoE, già implementata sui pieghevoli Samsung a partire dal Galaxy Z Fold 3, ma sino a dora mai sfrutta sugli smartphone “tradizionali”, consentirebbe di eliminare lo strato di polarizzazione ordinario, andandolo a rimpiazzare con un filtro colore integrato direttamente nell’incapsulamento del sottile film protettivo. Il vantaggio che si ottiene così facendo è duplice: si riduce significativamente lo spessore complessivo del pannello e viene aumenta la trasmittanza luminosa del display.

Il nuovo sistema sfrutta inoltre il Pixel Define Layer (PDL) di colore nero al fine di prevenire le riflessioni interne, mantenendo i vantaggi dello strato polarizzatore eliminato. Un maggiore efficienza luminosa si traduce inevitabilmente in una maggiore durata della batteria e in una maggiore longevità del pannello OLED.

Fonte: ETNews

Pubblicato il 23 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Smart tag per Android: il bundle da 4 per non perdere più nulla

Smart tag per Android: il bundle da 4 per non perdere più nulla
Tre microSD da 64 GB a PREZZO STRACCIATO: l'affare Netac

Tre microSD da 64 GB a PREZZO STRACCIATO: l'affare Netac
Risparmia 460 euro su iPad Air 13 con Apple M2 (1 TB)

Risparmia 460 euro su iPad Air 13 con Apple M2 (1 TB)
eBay propone il tablet Samsung Galaxy Tab A9+ in sconto (codice)

eBay propone il tablet Samsung Galaxy Tab A9+ in sconto (codice)
Smart tag per Android: il bundle da 4 per non perdere più nulla

Smart tag per Android: il bundle da 4 per non perdere più nulla
Tre microSD da 64 GB a PREZZO STRACCIATO: l'affare Netac

Tre microSD da 64 GB a PREZZO STRACCIATO: l'affare Netac
Risparmia 460 euro su iPad Air 13 con Apple M2 (1 TB)

Risparmia 460 euro su iPad Air 13 con Apple M2 (1 TB)
eBay propone il tablet Samsung Galaxy Tab A9+ in sconto (codice)

eBay propone il tablet Samsung Galaxy Tab A9+ in sconto (codice)
Martina Oliva
Pubblicato il
23 set 2025
Link copiato negli appunti