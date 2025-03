Samsung Galaxy S26 Ultra: fotocamera ad apertura variabile

Samsung potrebbe avere una caratteristica decisamente importante da evidenziare nei suoi materiali di marketing l’anno prossimo. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il prossimo Samsung Galaxy S26 Ultra potrebbe portare in dote una fotocamera principale ad apertura variabile.

Samsung Galaxy S26 Ultra: fotocamera principale ad apertura variabile

A rendere nota la notizia è stato, nelle scorse ore, l’affidabile leaker IceUniverse sulla piattaforma di social media cinese. Non si tratta pertanto di una fonte ufficiale, ma considerando il fatto che il tipster ha spesso fornito dettagli che si sono poi rivelati veritieri, è lecito ritenere che il futuro smartphone top di gamma della sudcoreana potrebbe effettivamente vantare la caratteristica in questione.

L’apertura variabile non è una nuova tecnologia ed è già stata utilizzata da Samsung sui Galaxy S9 e Galaxy S9+ nel 2018, abbandonandola poi in favore di obiettivi per fotocamere più performanti. L’apertura variabile consente all’obiettivo della fotocamera di essere maggiormente versatile, in quanto sarà in grado di gestire ugualmente bene situazioni di luce intensa e scarsa.

Questo aiuterebbe anche il Samsung Galaxy S26 Ultra a produrre immagini migliori, poiché l’apertura variabile può essere regolata per far entrare la quantità ottimale di luce per gli scatti della migliore qualità.

Considerando il fatto che Samsung ha iniziato a utilizzare una fotocamera principale da 200 MP con il Galaxy S23 Ultra, l’uso dell’apertura variabile sul prossimo device eleverà solo la qualità dell’immagine. Inoltre, le funzioni di intelligenza artificiale e altre tecnologie di immagini contribuirono senz’altro a far emergere il meglio del Samsung Galaxy S26 Ultra.