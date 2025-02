Samsung Galaxy S26 Ultra: fotocamera frontale sotto il display

I nuovi smartphone della gamma Galaxy S25 sono stati da poco annunciati, ma è già tempo di parlare della generazione successiva. Nelle scorse ore, infatti, sono emerse interessanti indiscrezioni riguardo la futura serie Samsung Galaxy S26, più precisamente relativamente alla fotocamera frontale che, a quanto pare, verrà nascosta sotto il display.

Samsung Galaxy S26 Ultra con fotocamera UDC

Più precisamente, in base ad alcune indiscrezioni provenienti da una fonte considerata attendibile, un prototipo di Galaxy S26 Ultra non ha il foro nel display per la fotocamera frontale. Ciò significherebbe che Samsung starebbe valutando l’adozione di una UDC (Under-Display Camera).

Questa tecnologia, che è stata introdotta per la prima volta con il Galaxy Z Fold 3, nasconde la fotocamera sotto lo schermo, per un’esperienza visiva discreta. Invece di fare un buco sul display, viene abbassata la densità dei pixel, consentendo una maggiore penetrazione della luce.

Per quanto possa sembrare meraviglioso, la verità, però, è che le fotocamere UDC sono un gradino sotto quelle a foro stenico. Tuttavia, la tecnologia ha fatto molta strada dalla sua introduzione nel 2021 e questo, in combinazione con l’intelligenza di elaborazione delle immagini di Samsung, significa che non c’è un’enorme disparità tra i risultati prodotti dalla fotocamera UDC e una fotocamera frontale convenzionale.

Occorre tuttavia tenere presente che una soluzione del genere non è adatta per foto di alta qualità. Ecco perché potrebbe non essere una buona idea incorporare sotto il display la fotocamera frontale del Galaxy S26 Ultra, visto e considerato che il dispositivo mirerebbe a offrire la possibilità di realizzare scatti professionali.