Samsung Galaxy S26 Ultra: niente fotocamera sotto il display

Samsung ha implementato la fotocamera sotto il display per l’altissimo frontale per alcune generazioni della sua linea Galaxy Z Fold, andandole a collocare sotto lo schermo pieghevole, ma il risultato ultimo non è stato propriamente dei migliori in termini di qualità. Sulla base di ciò, il futuro Samsung Galaxy S26 Ultra probabilmente non sarà dotato di nulla del genere.

Il Samsung Galaxy S26 Ultra non avrà la fotocamera sotto il display

In contraddizione con precedenti voci di corridoio, le ultime indiscrezioni suggeriscono infatti che il colosso sudcoreano avrebbe deciso di non usare una fotocamera frontale sotto il display per il suo futuro smartphone top di gamma, optando piuttosto per la ben più classica, ma collaudata e testata, configurazione con apposito foro.

L’azienda di Seoul avrebbe avuto l’intenzione di utilizzare una fotocamera sotto il display del Samsung Galaxy S26 Ultra per dare quel look senza soluzione di continuità su tutto lo schermo, ma avrebbe poi abbandonato l’idea avendo riscontrato problemi insormontabili con la tecnologia, sia relativi al costo che ad altre ragioni non meglio specificate, che presumibilmente hanno a che vedere con la resa finale di foto e video.

Samsung avrebbe pertanto deciso di a posticipare l’implementazione di questa tecnologia sulla sua linea di smartphone di punta, teoricamente fino a un momento in cui le fotocamere sotto il display possono effettivamente corrispondere alle normali fotocamere in termini di qualità, senza dover scendere a compromessi. È infatti evidente come questo tipo di fotocamera possa essere adoperato, ad oggi, solo su smartphone che non puntano sul comparto fotografico e su device che offrono alternative alla fotocamera frontale.