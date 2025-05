Samsung Galaxy S26 Ultra: tecnologia inkjet per le fotocamere

Il prossimo Samsung Galaxy S26 Ultra potrebbe disporre di nuovi moduli per la fotocamera capaci di rendere il dispositivo più sottile del suo predecessore, il Galaxy S25 Ultra, e migliorare l’output dell’immagine e il design generale del dispositivo.

Samsung Galaxy S26 Ultra: maggiore sottigliezza grazie alle nuove fotocamere

Andando maggiormente in dettaglio, stando a quanto emerso nelle scorse ore, Samsung Electro-Mechanics avrebbe iniziato a lavorare su un nuovo progetto che prevede la sostituzione dei film oscuranti con inchiostro opaco stampato direttamente tra le lenti, in modo da ridurre lo spessore complessivo del modulo e migliorare la qualità dell’immagine limitando fenomeni come flare e ghosting.

Il processo sarà applicato sulla superficie chiamata “rib surface”, vale adire l’area di contatto tra due lenti adiacenti, situata al bordo esterno della zona otticamente attiva.

Samsung Electro-Mechanics intende sostituire i film con un rivestimento di inchiostro opaco applicato tramite stampa, processo che prende il nome di “ring pattern” e che era già stato nominato in un precedente brevetto della sudcoreana.

Il principale vantaggio dell’impiego dell’inkjet è quello di andare a ridurre la distanza tra le singole lenti, rendendo il modulo più sottile senza compromettere la qualità ottica. Ciò permette di rendere meno spesso il comparto fotografico, ma anche di ottenere maggiore libertà progettuale nella disposizione delle componenti interne.

Ricordiamo che Samsung Electro-Mechanics non si limita a fornire singole componenti, ma realizza internamente tutto il comparto ottico dei propri moduli, con l’intendo di rafforzare il più possibile la propria posizione nel mercato dei dispositivi imaging top di gamma.