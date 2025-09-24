Samsung Galaxy S26 Ultra: velocità di ricarica cablata fino a 60 W

Gli smartphone Ultra di Samsung hanno perlopiù sfruttato la medesima potenza di ricarica cablata da 45 W dal debutto della serie avvenuto nel 2020. Le cose, però, stanno per cambiare, o almeno questo è quanto è stato possibile apprendere nel corso delle ultime ore relativamente al futuro Samsung Galaxy S26 Ultra. A quanto pare, infatti, il dispositivo potrà contare su una velocità massima di ricarica cablata pari a 60 W.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Da tenere presente che le voci a tal proposito sono state molteplici e contrastanti sino a questo momento. A luglio era stato riferito che il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra avrebbe supportato velocità più veloci di 45 W, ma non erano stato forniti maggiori dettagli a tal riguardo. Lo scorso mese, poi, gli entusiasmi sono stati smorzati in seguito all’individuazione di una nuova certificazione ottenuta in Cina dall’ente CQC che confermata che i prossimi flagship della sudcoreana manterranno le medesime potenze di ricarica dei predecessori.

Nelle scorse ore, però, il leaker Ice Universe, solitamente considerato piuttosto attendibile quanto si tratta di fornire indiscrezioni relative a Samsung, ha fatto sapere che Samsung intende introdurre il supporto per la ricarica cablata da 45 W a 60 W sul suo prossimo Ultra, appunto.

Un potenziamento della ricarica sul Samsung Galaxy S26 Ultra avrebbe implicazioni che andrebbero ben oltre il singolo device. Il modello Ultra, infatti, fa solitamente da apripista per le nuove tecnologie che si diffonderanno nel resto della serie. Un’innovazione introdotta sullo smartphone di punta preannuncia pertanto sempre la sua futura adozione sugli altri componenti della gamma.