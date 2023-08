Samsung Galaxy SmartTag 2: in arrivo entro fine ottobre

Samsung Galaxy SmartTag 2, lo smart tracker di seconda generazione del colosso sudcoreano, è in arrivo sul mercato, a stretto, anzi a strettissimo giro.

Samsung Galaxy SmartTag 2 in arrivo a breve

Per chi non lo conoscesse, SmartTag sfrutta il Bluetooth per connettersi allo smartphone o al tablet e può essere adoperato per tracciare la posizione degli oggetti in tempo reale, similmente a quanto permesso da AirTag di Apple. La gestione e il tracciamento avvengono mediante l’app SmartThings, che offre supporto totale alle funzioni. Ad esempio, è possibile decidere di far suonare forte lo SmartTag nel caso in cui non lo si trovi o qualora fosse fuori dal raggio d’azione del Bluetooth.

A fornire i dettagli riguardo la nuova versione dello smart tracker è stato il sito inglese MobileFun, secondo cui Samsung annuncerà il nuovo dispositivo entro la fine del mese di ottobre. Considerando tuttavia che gli eventi di lancio della sudcoreana possono ormai dirsi conclusi, è molto probabile che il dispositivo venga immesso sul mercato senza grandi presentazioni.

Sono state fornite pure le prime immagini tramite dei render abbastanza fedeli, visibili di seguito.

Rispetto al modello attualmente ancora in carica, il design è stato totalmente rivisto, mentre per quanto riguarda le caratteristiche tecniche è previsto il supporto alla connettività UWB (Ultra-Wideband), per un tracciamento maggiormente preciso, che inizialmente era fruibile solo con la versione Plus del primo modello dello smart tracker.

Inoltre, pur mancando ancora una conferma, Samsung Galaxy SmartTag 2 dovrebbe funzionare con la rete Google Find My Device.