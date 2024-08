Samsung Galaxy SmartTag2, SUPER AFFARE: 4 pezzi a -43%

Ecco l’offerta di Amazon che in tanti stavano aspettando: la confezione con 4 unità di Samsung Galaxy SmartTag2 è in sconto del 43% rispetto al listino ufficiale, al suo prezzo minimo storico. Vale a dire che, mettendola nel carrello, ti garantisci la possibilità di risparmiare ben 53 euro. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione, ma il sold out potrebbe essere dietro l’angolo, dunque consigliamo di approfittarne ora.

L’offerta di Amazon per Samsung Galaxy SmartTag2

Si tratta del localizzatore Bluetooth compatto e leggero (solo 29x52x8 millimetri, 14 grammi) da agganciare alle chiavi, ma non solo, che ha dalla sua un gran numero di punti di forza. Tra i più importanti c’è sicuramente l’autonomia fino a 500 giorni grazie alla batteria integrata (di tipo CR2032, sostituibile una volta esaurita), la certificazione IP67 per assicurare la resistenza al contatto con l’acqua e alla polvere, la tecnologia NFC che mostra un messaggio personalizzato a chi lo ritrova in caso di smarrimento e un altoparlante da attivare all’occorrenza per rilevarne velocemente la posizione. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per saperne di più a proposito di specifiche tecniche e funzionalità.

Grazie allo sconto del 43% applicato in automatico, la confezione con 4 unità di Samsung Galaxy SmartTag2 oggi può essere tua al prezzo finale di soli 71 euro invece di 124 euro come da listino.

Se decidi di effettuare l’ordine in questo momento, arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita. La vendita e la spedizione sono entrambe curate da Amazon. Le centinaia di recensioni pubblicate dai clienti assegnano un voto medio molto alto, pari a 4,6/5 stelle.