Samsung Galaxy Tab A8: l'iconico tablet è in offerta a 200€

Il Samsung Galaxy Tab A8 è un ottimo tablet Android per chi cerca il giusto connubio tra prestazioni e risparmio. Oggi lo paghi ancora meno su Amazon, grazie a una fantastica promozione che sta già andando a ruba da quando è iniziata. Acquistalo a soli 200 euro, invece di 279 euro. Puoi anche decidere di pagarlo in comode rate direttamente al check out con Cofidis.

Il suo display da 10,5 pollici è ampio e ricco di dettagli. La qualità è così tanto ottimizzata da rendere tutto ciò che vedi particolarmente immersivo. Potrai fare davvero di tutto con questo dispositivo. Dal guardare i tuoi film preferiti a studiare o lavorare. Inoltre, il suo processore Octa-core garantisce prestazioni sempre al top senza penalizzare i consumi della batteria da 7040 mAh.

Samsung Galaxy Tab A8: perché è la scelta giusta

Il Samsung Galaxy Tab A8 è la scelta giusta perché si tratta di un tablet Android versatile e praticissimo da utilizzare. Grazie all’ecosistema Samsung ti godi tutta la semplicità del suo sistema operativo che comunica con tutti i dispositivi in tuo possesso dello stesso marchio. Inoltre, il suo design sottile e leggero lo rende l’ideale se vuoi portarlo sempre con te senza disturbo.

Acquistalo subito a soli 200 euro e fai l’affare del giorno. Ovviamente per accedere a questo prezzo particolare devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.