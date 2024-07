Samsung Galaxy Tab A9+: scopri come averlo a soli 148€ su eBay

Il Samsung Galaxy Tab A9+ è un ottimo tablet Android, perfetto per chi cerca produttività e intrattenimento sia a casa che in viaggio. Oggi costa niente su eBay. Acquistalo a soli 148,49€! Si tratta di un’occasione imperdibile che devi assolutamente prendere al volo.

Per ottenerlo a questo prezzo regalo devi semplicemente inserire il Coupon MENO10ESTATE nella sezione Codici Sconto della pagina dove inserisci il metodo di pagamento. Fallo prima di confermare l’ordine per ottenere un extra sconto del 10%!

Samsung Galaxy Tab A9+: anche a rate tasso zero

Con eBay i vantaggi non sono finiti qui. Decidi ora di concludere l’ordine per il Samsung Galaxy Tab A9+! Hai la consegna gratuita inclusa nel prezzo, 24 mesi di garanzia cliente e la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero selezionando PayPal come metodo di pagamento.

Questo tablet Android offre specifiche tecniche in grado di regalare un’esperienza lato utente molto soddisfacente. L’ampio display da 11 pollici con tecnologia TFT LCD PLS assicura immagini super colorate e dettagli incredibili.

Il processore Qualcomm Snapdragon garantisce prestazioni impeccabili in una perfetta collaborazione con i 4GB di RAM che permettono un multitasking fluido di app e giochi. Acquistalo adesso a soli 148,49€ grazie al Voucher MENO10ESTATE.