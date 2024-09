Samsung Galaxy Tab S10 Ultra: design confermato da un rendering

Samsung dovrebbe annunciare la serie Galaxy Tab S10 il mese prossimo. Da tempo, però circolano indiscrezioni in merito al dispositivo che hanno permesso di scoprire in anticipo quelle che dovrebbero essere le sue caratteristiche. A tal riguardo, nelle scorse ore è emerso un rendering di alta qualità, visibile in alto, il quale consente di “sbriciare” il design del Samsung Galaxy Tab S10 Ultra.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra: le principali caratteristiche

Andando più nello specifico, l’account Evan Blass ha condiviso un rendering del Samsung Galaxy Tab S10 Ultra su X, visibile in alto, suggerendo che il tablet continuerà a offrire una tacca nella parte superiore del display per ospitare la configurazione a doppia fotocamera, similmente al Galaxy Tab S9 Ultra.

Anche il design posteriore assomiglia al suo predecessore, con un retro in metallo semplice e un modulo a doppia fotocamera verticale. Pure il connettore magnetico per la tastiera e l’attacco accessorio non dovrebbero subire variazioni. Il rendering mostra anche due porte USB-C su entrambi i lati dei pin magnetici.

Da tenere presente che Samsung dovrebbe anche eliminare il modello standard del tablet dalla gamma quest’anno, in quanto l’azienda intende indirizzare i suoi utenti verso opzioni maggiormente convenienti e già esistenti, come il Galaxy Tab A e il Galaxy Tab S9 FE.

Si prevede altresì il colosso sudcoreano possa utilizzare un chipset MediaTek all’interno del Galaxy Tab S10+ e del Galaxy Tab S10 Ultra, possibilmente il Dimensity 9300+ SoC, basato sull’elenco Geekbench del Galaxy Tab S10+. Il sistema operativo in uso al momento dell’unboxing dovrebbe essere Android 14.