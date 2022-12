Il Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 128GB è scontato del 22%

Ottieni subito il 22% di sconto acquistando il Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 su Amazon. Questa volta la versione in offerta è quella da 128GB. Così iniziamo a ragionare. Mettila nel carrello a soli 349 euro, invece di 449,90 euro. Tra l’altro, grazie a Cofidis, puoi anche decidere di non pagarlo tutto subito, ma di dividere l’importo in 5 rate mensili a tasso zero da soli 69,80 euro l’una.

Approfitta subito questa incredibile occasione, ma sappi che per accedere al prezzo speciale indicato devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Non solo potrai pagare in comode rate senza interessi, ma avrai anche accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022: il prezzo su Amazon è una BOMBA

Lasciati travolgere da una delle offerte più belle di sempre. Se stai cercando un buon tablet Android per te o per i tuoi figli da portare a scuola il Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 è la scelta migliore. Tra l’altro la versione in offerta su Amazon è quella da 128GB. Decisamente ottima perché tuo figlio potrà scaricare tutte le app necessarie per lo studio, ma anche per lo svago senza riempire subito lo spazio di archiviazione.

Inoltre, il suo ampio display da 10,4 pollici e la tecnologia LCD proteggeranno la sua vista. Così potrà utilizzarlo durante la scuola senza affaticare gli occhi. La batteria da 7040 mAh permette un utilizzo continuo e intenso per tutta la giornata e oltre, senza sosta. E con Android tutto è ancora più semplice grazie all’ecosistema di Samsung. Mettilo subito nel carrello a soli 349 euro, invece di 449,90 euro. Puoi pagarlo a rate tasso zero da soli 69,80 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.