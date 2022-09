Samsung Galaxy Tab S7 FE in REGALO su Amazon

Affrettati per far tua una delle offerte più spettacolari di Amazon. Acquista il Samsung Galaxy Tab S7 FE a soli 450,69 euro, invece di 699 euro. Risparmi quasi 250 euro con questo ordine, ma ti porti a casa un super tablet da 12,4 pollici.

Comodo come un computer, ma pratico e portatile quanto un tablet più piccolo. La sua caratteristica principale è la leggerezza. Sottile e discreto, sarà il tuo compagno ideale nei tuoi viaggi, all’università, a scuola, al lavoro e in famiglia.

Insomma, portarlo sempre con te sarà un piacere e una comodità utilizzarlo ad ogni evenienza. La sua dotazione è di tutto rispetto e garantisce velocità unita a una buona fluidità. Grazie ai suoi 6GB di RAM potrai gestire più app contemporaneamente. E con i suoi 128GB l’archiviazione è un gioco da ragazzi.

Samsung Galaxy Tab S7 FE: potenza e versatilità in 12,4 pollici

La cosa incredibile è che con il Samsung Galaxy Tab S7 FE vedrai e farai tutto comodamente su un display meraviglioso e dai colori sgargianti da 12,4 pollici. Mettilo nel carrello a soli 450,69 euro, invece di 699 euro. Ottimo lo sconto su Amazon del 36%.

Grazie al processore Qualcomm Snapdragon hai un dispositivo performante e sempre in prima linea quando c’è da andare veloci. Non soffrirai più rallentamenti o fastidiosi bug. Tutto è così scorrevole e fluido da non sembrare neppure vero.

Scegli il Samsung Galaxy Tab S7 FE. Con la sua batteria da 10.090 mAh è eterno e durerà una giornata e oltre con uso intensivo. Acquistalo subito a soli 450,69 euro, invece di 699 euro. Spedizione e reso su Amazon sono gratuiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.