Samsung Galaxy Tab S8+: sconto POTENTE su Amazon (-200€)

Se cerchi la migliore alternativa ad Apple iPad Pro 12 c’è un tablet che lo supera a mani basse. Stiamo parlando del Samsung Galaxy Tab S8+, 12,4 pollici di pura potenza e versatilità. Una volta che inizierai a usarlo te ne innamorerai subito e non vorrai più separartene.

Mettilo nel carrello a uno sconto potente su Amazon. Pagalo solo 999 euro, invece di 1199 euro. Risparmi esattamente 200 euro dal prezzo di listino. Ricordati che, rispetto ad Apple iPad, la S Pen è inclusa nella confezione e resterai a bocca aperta per le sue funzionalità.

Affrettati perché l'offerta potrebbe terminare da un momento all'altro.

Samsung Galaxy Tab S8+: un super tablet da 12,4″ al prezzo più conveniente

Amazon ti sta regalando l’opportunità di acquistare il Samsung Galaxy Tab S8+ a un prezzo molto conveniente. Mettilo subito nel carrello a soli 999 euro, invece di 1199 euro. Risparmierai 200 euro. In più, con Cofidis, potrai anche pagarlo in comode rate.

Con questo modello avrai spazio extra per una visione decisamente più ampia dei contenuti. Tra l’altro su un display da 12,4 pollici Super AMOLED che non teme rivali. I colori sono così vivi e accesi, i contrasti così perfetti da non voler provare altro.

La batteria da 10.090 mAh è un portento e garantisce una durata estrema al tuo nuovo tablet Android. E con il lettore di impronte digitali sul display la sicurezza è di casa e sbloccarlo per te sarà comodo e immediato.

Non perdere questa occasione. Acquista Samsung Galaxy Tab S8+ a soli 999 euro, invece di 1199 euro. Corri veloce perché a questo prezzo speciale è possibile che l’offerta termini da un momento all’altro come le scorte disponibili.

