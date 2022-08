Samsung Galaxy Tab S8: risparmia 190€ con Offerte Amazon di Settembre

Non perdere tempo a cercare l’alternativa giusta (migliore) all’iPad Pro 11. Vai subito sulle Offerte Amazon di Settembre e acquista il fantastico Samsung Galaxy Tab S8 a soli 609 euro, invece di 799 euro. Con questo ordine risparmi ben 190 euro.

Cosa stai aspettando? Le Offerte Amazon di Settembre non durano per sempre e gli sconti migliori, come questo, finiscono in un attimo. Fai l’affare del giorno e assicurati questo spettacolare tablet Android dalle prestazioni indiscusse.

Ricordati però che per poter ottenere questo prezzo decisamente speciale devi essere abbonato ad Amazon Prime. Se ancora non sei iscritto sbrigati. Registra subito un nuovo account e prova questo servizio incredibile gratis per 30 giorni.

Samsung Galaxy Tab S8 cambia le regole dei tablet Android

Scegli l’innovazione che ti garantisce produttività e divertimento. Acquista Samsung Galaxy Tab S8 a soli 609 euro, invece di 799 euro. Risparmierai 190 euro sul prezzo di listino. Inoltre, grazie a Cofidis, acquistandolo su Amazon, potrai dividere l’importo dell’ordine in comode rate a tasso zero.

Questo modello è dotato di un ottimo display LCD da 11 pollici. Le immagini saranno sempre perfette e i contenuti così immersivi da catapultarti nella scena. Inoltre, grazie ai suoi altoparlanti godrai di un suono a 360 gradi super avvolgente.

Tra l’altro, inclusa nella confezione trovi anche la magica S Pen con aggancio magnetico di ricarica. Utilizzala per trasformare lo schermo in un pratico foglio di carta digitale. Scrivi a mano libera e trasforma all’istante i tuoi appunti in testo.

Non perdere questa occasione. Metti subito nel carrello il Samsung Galaxy Tab S8 a soli 609 euro, invece di 799 euro. Risparmia 190 euro grazie alle Offerte Amazon di Settembre e paga a rate tasso zero con Cofidis direttamente al check out.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.