Samsung Galaxy Tab S8: il top di gamma al 18% di SCONTO

Se sei alla ricerca di un tablet top di gamma Android che sia una vera e propria alternativa all’iPad Pro 11 di Apple, devi per forza scegliere il Samsung Galaxy Tab S8. Oggi su Amazon poi risparmiare grazie al 18% di sconto applicato proprio su questo modello. Acquistalo subito a soli 657 euro, invece di 799 euro. Si tratta di un’occasione unica e irripetibile per aggiudicarti il miglior best buy di sempre con un ecosistema pazzesco.

Dotato di 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, questo dispositivo è un passo avanti a tutti. Potrai utilizzare più app contemporaneamente senza vedere il minimo segnale di rallentamento. Inoltre, con il nuovo sistema operativo Android unito all’ecosistema Samsung sarà davvero piacevole utilizzarlo. Inclusa nella confezione c’è anche la fantastica S Pen con la quale puoi appuntare, sottolineare, modificare PDF, disegnare e molto altro.

Samsung Galaxy Tab S8: potenza allo stato puro

Il Samsung Galaxy Tab S8 è potenza allo stato puro. Approfitta ora del 18% di sconto. Il suo display LCD da 11 pollici è un vero e proprio spettacolo. I colori sono brillanti e vivaci, i dettagli sempre perfetti e ogni contenuto è così immersivo da farti entrare nel vivo della scena. Inoltre, la doppia fotocamera anteriore offre video in 4K ottimali e l’inquadratura automatica ti mette sempre al centro della scena.

Mettilo subito nel carrello a soli 657 euro, invece di 799 euro. Questa super offerta la trovi solo su Amazon, ma devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.