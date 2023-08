Samsung Galaxy: usa la tua voce per l'assistente Bixby

L’assistente vocale Bixby di Samsung non è certamente tra i più amati e utilizzato dal pubblico. La maggior parte degli utenti si affida poi all’Assistente Google per una migliore integrazione con tutti i servizi della Grande G e una maggiore ottimizzazione dell’esperienza d’uso. Il colosso sudcoreano è però sempre in prima linea per cercare di convincere gli utenti a fidarsi della sua soluzione. L’ultima novità attualmente in fase di sviluppo, e presumibilmente in arrivo già con One UI 5.1.1, è Bixby Voice Creator e permette di creare la propria voce personalizzata per Bixby.

L’assistente Bixby può parlare come te

La diffusione lenta di Bixby Voice Creator starebbe avvenendo in questi giorni, stando a quanto segnalato da SamMobile, e permetterebbe agli utenti di dare all’assistente vocale la propria voce. Basta aprire Bixby, recarsi sulle Impostazioni e su “Lingua e stile vocale”, per poi premere l’opzione “Crea voce personalizzata” e avviare la procedura di creazione. In cosa consiste? Molto semplicemente, nella lettura di dieci frasi diverse, per poi dare un nome alla propria voce e attendere che Bixby la apprenda.

L’operazione può richiedere una decina di minuti o anche diverse ore – secondo quanto affermato dalla stessa Samsung – ma poi permetterà di utilizzare la propria voce personalizzata per l’assistente Bixby. Lo scopo di questa opzione? Anzitutto, la possibilità di rispondere alle chiamate tramite messaggi testuali, poi sintetizzati dall’assistente vocale. In più, Bixby utilizzerà la medesima voce per dare le previsioni meteo, l’ora, i risultati sportivi o per rispondere a qualsiasi domanda posta all’assistente virtuale.

Il rilascio stabile avverrà in queste giornate di fine agosto, con possibilità di vedere gli ultimi device ottenere la feature tra qualche mese a seconda della disponibilità degli aggiornamenti.