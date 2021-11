Galaxy Watch 4, il prezzo crolla in vista del Black Friday: cogli l'attimo

Nella giornata di ieri ne abbiamo parlato in due occasioni: per sottolinearne le altissime vendite registrate e per segnalare quanto il prezzo fosse sceso nel frattempo. Oggi il colpo di reni di Samsung: il Galaxy Watch 4 vede il prezzo scendere ancora, portandosi addirittura sotto quota 200 euro e trovando anche un leggero ampliamento delle disponibilità rispetto alle scorse settimane.

Galaxy Watch scende sotto i 200 euro

Il grande successo dell'ultima edizione rischia di minare davvero la leadership dell'Apple Watch nel mercato wearable ed il prezzo odierno non potrà passare inosservato: 199 euro per quello che è lo smartwatch più cercato del momento, con tutta la ricchezza delle app WearOS e tutto lo stile classico di quel quadrante rotondo sul quale Samsung ha scommesso fin dal primo giorno in alternativa alle linee di Cupertino.

Sono pochi i modelli disponibili, ma su tutti c'è la sforbiciata netta sul prezzo che stende il tappetino rosso alla corsa del Black Friday:

Occasione d'oro che termina esattamente con la fine del Black Friday, ma attenzione: le dinamiche di questi giorni lasciano intendere come le scorte disponibili possano essere relativamente scarse e la disponibilità potrebbe presto slittare di molte settimane. Ciò significherebbe una fuoriuscita dal periodo valido per una consegna entro Natale, rendendo non più valida l'opzione regalo. Se è questa la tua intenzione, metti subito nel carrello il tuo modello preferito perché solo così puoi assicurarti il prezzo speciale di oggi e la consegna in tempi rapidi.