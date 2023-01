Samsung Galaxy Watch4 LTE: minimo storico per questa bomba

Il Samsung Galaxy Watch4 LTE è in super offerta su Amazon. Approfitta del minimo storico prima che gli ultimi pezzi si esauriscano a breve. Mettilo nel carrello a soli 189 euro, invece di 349 euro. Con questo acquisto stai risparmiando 160 euro dal tuo portafoglio. Ringrazia questa incredibile promozione che puoi anche pagare in comode rate con Cofidis al check out.

Devi sbrigarti perché a questo prezzo sta andando letteralmente a ruba. Una volta al polso, grazie ai suoi sensori HR, avrai sotto controllo tutto ciò che riguarda la tua salute e il tuo allenamento. Misurando la tua composizione corporea saprai se ti stai allenando troppo o troppo poco. Calcolando il tuo livello di stress potrai intervenire subito rilassando la tua mente con le tecniche di respirazione consigliate.

Samsung Galaxy Watch4 LTE: tanti vantaggi in 44mm di cassa

Acquista ora il Samsung Galaxy Watch4 LTE per approfittare di questo minimo storico eccezionale su Amazon. La versione in offerta è quella LTE. Ciò vuol dire che non dovrai portare con te lo smartphone durante gli allenamenti perché potrai rispondere a chiamate, messaggi, chat e email con la sua connessione dati. Inoltre, la tua salute sarà sempre monitorata. Monitora la frequenza cardiaca, effettua un ECG, misura la pressione arteriosa e tieni controllato il livello di ossigenazione del sangue.

Tutto grazie a questo spettacolare smartwatch. Acquistalo a soli 189 euro, invece di 349 euro. Ottieni questa offerta speciale solo se sei un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

