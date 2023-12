Samsung Galaxy Watch4: a NATALE solo 159€ su Amazon

Il Samsung Galaxy Watch4 è un ottimo smartwatch, ancora molto attuale, grazie ai suoi sensori ultra professionali e all’ecosistema perfettamente integrato con gli smartphone Samsung. Oggi lo trovi in offerta a un prezzo incredibile su Amazon. Approfitta del Natale per acquistarlo a soli 159 euro, invece di 219,90 euro. Tra l’altro puoi anche decidere di pagarlo in comode rate a Tasso Zero con Cofidis se sei cliente Prime.

Samsung Galaxy Watch4: impermeabile, resistente e smart

Con un Samsung Galaxy Watch4 40 mm al polso hai un personal trainer personalizzato, concentrato solo su di te. Con oltre 90 modalità sportive, analizzi i tuoi allenamenti e intervieni in modo efficace per raggiungere i tuoi obiettivi grazie anche alla misurazione della composizione corporea. Inoltre, i sensori sono perfetti anche nel monitorare costantemente frequenza cardiaca, livello di stress e qualità del sonno. Misura la tua pressione arteriosa o effettua un elettrocardiogramma in pochi secondi.

Aggiungilo ora al carrello con soli 159 euro, invece di 219,90 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.