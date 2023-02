Samsung Galaxy Watch4: prezzo FRANTUMATO su Amazon

Torna su Amazon il Samsung Galaxy Watch4 a un prezzo frantumato. Tutti coloro che si erano persi la precedente promozione sono pregati di non lasciarsi scappare anche questa. Se tu sei tra questi allora sbrigati perché sta ancora andando a ruba. Mettilo subito in carrello a soli 183 euro, invece di 299 euro. Puoi anche decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, prima del check out.

La cassa in acciaio da 44mm protegge una tecnologia speciale. Mettilo al polso e scopri tutto quello che ha da offrirti questo smartwatch top di gamma assoluto. I suoi sensori HR di ultima generazione fanno molto di più che monitorare semplicemente la frequenza cardiaca e l’ossigenazione del sangue. Infatti, in pochi secondi effettuano un vero e proprio elettrocardiogramma. In poco più di un minuto misurano la pressione arteriosa.

Samsung Galaxy Watch4: un valido alleato alla tua salute

L’ottimo Samsung Galaxy Watch4 è un valido alleato alla tua salute. In un attimo i suoi sensori rilevano la tua composizione corporea. In questo modo non potrai sbagliare intensità di allenamento. Saprai subito se ti stai allenando troppo o troppo poco così da correggere i tuoi obiettivi a breve-medio raggio. Inoltre, potrai anche monitorare qualsiasi sport e conoscere ulteriori parametri e informazioni.

Mettilo subito in carrello a soli 183 euro, invece di 299 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

