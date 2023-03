Samsung Galaxy Watch5 a soli 200€: un SOGNO su Amazon

Acquista il Samsung Galaxy Watch5 a soli 200 euro, invece di 299 euro. Quasi 100 euro di risparmio su Amazon grazie a questa incredibile promozione. Sbrigati però perché le scorte stanno andando a ruba e presto potrebbe chiudersi con un sold out. Grazie al 33% di sconto puoi realizzare il tuo sogno: mettere al polso ciò che promuoverà la tua salute e il tuo allenamento.

Tra l’altro puoi anche decidere di pagare in comode rate con Cofidis direttamente al check out. Un’occasione in più per acquistare subito questo top di gamma assoluto, riceverlo immediatamente in pochissimi giorni con consegna gratuita e pagarlo un po’ alla volta. La disponibilità è immediata, ma probabilmente ancora per poco. La versione in offerta è quella con cassa da 40 mm.

Samsung Galaxy Watch5: tutto quello che cerchi al tuo polso

Samsung Galaxy Watch5 è tutto quello che ti aspetti da uno smartwatch e anche molto di più. Mettilo al polso a soli 200 euro grazie ad Amazon e a questa incredibile offerta, esclusiva del colosso dello shopping online. I suoi sensori monitorano il tuo benessere rilevando qualsiasi dato importante per frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, massa corporea e stress.

Mettilo subito nel carrello a soli 200 euro, anziché 299 euro. Questa offerta speciale è per i clienti Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.