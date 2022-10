Samsung Galaxy Watch5 LTE: prezzo REGALATO su Amazon

Il nuovissimo Samsung Galaxy Watch5 LTE è un vero bolide da polso. Dotato della migliore tecnologia ti lascerà senza parole una volta indossato. Acquistalo ORA a soli 289 euro, invece di 379 euro. Si tratta di un’ottima offerta Amazon per un prodotto che ha da poco fatto il suo debutto.

Monitora la tua salute al completo. Non solo controllerà la frequenza cardiaca, ma è anche in grado di effettuare un ECG in pochi secondi ovunque e in qualsiasi momento. Tieni misurata anche la tua pressione arteriosa, perché questo smartphone ha anche questa funzione.

Inoltre, misura la tua composizione corporea. Così saprai quanto ti devi allenare, se ti stai allenando troppo o troppo poco. Infine, monitora lo stress, il sonno e anche le fasi del tuo ciclo se sei una donna. Insomma, avrai tutto a portata di “polso” in un unico grande smartwatch.

Samsung Galaxy Watch5 LTE migliora anche la batteria

Acquista adesso il nuovo Samsung Galaxy Watch5 LTE a soli 289 euro, invece di 379 euro. Questo prezzo così vantaggioso e conveniente lo trovi solo su Amazon, il paradiso delle offerte e dello shopping online. Quindi non perderti questa occasione che sta già andando a ruba.

Il nuovo modello, nella sua versione LTE che ti permette di effettuare chiamate senza avere bisogno dello smartphone vicino, è migliorato sotto molti aspetti. Tra questi, uno importantissimo, è la batteria. La sua lunga durata lo rende già degno di nota e in soli 30 minuti passa dallo 0% al 45% di carica. Mettilo nel carrello a soli 289 euro, invece di 379 euro.

Ricordati che per accedere a queste offerte speciali devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.