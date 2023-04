Samsung Galaxy Watch5 a PREZZO REGALO su Amazon

Il nuovo Samsung Galaxy Watch5 è un vero e proprio mostro di smartwatch. Potente e preciso, è dotato di una batteria che garantisce lunga durata nonostante tutte le sue funzionalità all’avanguardia. Oggi su Amazon lo acquisti a un prezzo regalato. Mettilo in carrello a soli 195,95 euro, invece di 299 euro. Se non ci credi aggiungilo ora e ricevilo con consegna gratuita.

Addirittura puoi anche decidere di pagarlo in comode rate direttamente al check out con Cofidis. Mettilo al polso e scopri tutta la tecnologia che ha da offrirti questo orologio digitale decisamente potente. I suoi sensori sono in grado di misurare la tua composizione corporea per indicarti se ti stai allenando troppo o troppo poco. E questa è solo una delle innovative funzioni incluse.

Samsung Galaxy Watch5: lo smartwatch per professionisti e non

Ciò che rende speciale il Samsung Galaxy Watch5 è che si tratta di uno smartwatch per tutti. Dal professionista all’amante di tecnologia non si sente escluso nessuno. Infatti, il primo trova sensori HR in grado di monitorare allenamento e salute con inclusa anche la possibilità di effettuare un elettrocardiogramma e misurare la pressione arteriosa. Il secondo, invece, ha al polso un ottimo orologio in grado di fornire qualsiasi informazione come notifiche, meteo, posizione reale e tanto altro.

Acquistalo ora a soli 195,95 euro, invece di 299 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.