Samsung Galaxy Watch5 Pro a 279€ è un REGALO

Scegli il meglio per te e mettiti al polso il Samsung Galaxy Watch5 Pro. Grazie ad Amazon lo acquisti al miglior prezzo. Mettilo in carrello a soli 279 euro, invece di 499 euro (prezzo di listino). Ovviamente la disponibilità è immediata, ma l’offerta è così potente da essere presa d’assalto. Quindi devi essere velocissimo.

Tra l’altro puoi anche decidere di pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis direttamente al check out. Un ottimo vantaggio per acquistare subito e pagare un po’ alla volta. Inoltre, se sei un cliente Prime hai la consegna gratuita e veloce inclusa. Approfittane subito per aggiudicarti questo top di gamma estremo.

Samsung Galaxy Watch5 Pro: top di gamma a prezzo low cost

Scegli il risparmio con Amazon e acquista il Samsung Galaxy Watch5 Pro a soli 279 euro. Il cristallo di zaffiro è 2 volte più solido per le tue avventure estreme. La batteria è la più grande della serie per garantire una durata eccezionale senza ricarica. Il GPS sempre connesso ti guida verso l’avventura. I sensori HR controllano salute e prestazioni.

Mettilo subito nel carrello a soli 279 euro, invece di 499 euro (prezzo di listino). Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.