Samsung Galaxy Watch5: solo 199€ su Amazon

Attualmente su Amazon acquisti il Samsung Galaxy Watch5 44mm a soli 199,99 euro, invece di 329 euro. Grazie a questa promozione stai risparmiando esattamente 130 euro rispetto al prezzo di listino. Un ottimo sconto del 39% tutto per te. Tra l’altro con Amazon, se sei un cliente Prime, hai anche la consegna gratuita. Inoltre, acquisti a rate tasso zero con Cofidis.

Approfitta subito di questa incredibile occasione. Scegli per te il meglio grazie a questo orologio smart di altissima qualità. La cassa in alluminio da 44mm è super resistente e il vetro in cristallo di zaffiro è antigraffio e antiurto. Inoltre, la potente batteria garantisce una lunga durata, maggiore rispetto ai precedenti modelli. Portalo sempre con te, anche in acqua visto che è impermeabile.

Samsung Galaxy Watch5 44mm: la tecnologia direttamente al tuo polso

Mettiti al polso il Samsung Galaxy Watch5 44mm e goditi il meglio della tecnologia dedicata a te e al tuo benessere. Il sistema GPS è estremamente veloce e si attiva in pochissimi secondi. Monitora tutti i tuoi allenamenti senza fatica perché è l’orologio stesso ad attivarsi automaticamente rilevando il tipo di sport che stai facendo. I suoi sensori contribuiscono a monitorare composizione corporea, frequenza cardiaca, pressione arteriosa, stress e sonno.

Mettilo ora in carrello a soli 199,99 euro, invece di 329 euro. Grazie alla tua iscrizione Prime puoi approfittare di numerosi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro. Se ancora non lo hai fatto, attiva la prova gratuita al servizio di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.