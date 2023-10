Samsung Galaxy Watch6 al 15% in meno su Amazon, non perdertelo!

Dopo averti proposto Samsung Galaxy S23 Ultra in sconto su Amazon, torniamo ancora una volta tra le pagine del sito del gigante di Andy Jassy per proporti un altro device Samsung a un prezzo intrigante. Se vuoi il pacchetto completo, difatti, oltre allo smartphone ti serve anche uno smartwatch, come il Samsung Galaxy Watch6 in offerta nella versione da 40mm in colorazione Graphite. Se lo acquisti ora al 15% in meno, poi, lo riceverai in pochi giorni!

Samsung Galaxy Watch6 è in offerta su Amazon

Lo smartwatch Samsung Galaxy Watch6 si presenta anzitutto con uno schermo Super AMOLED da 1,3 pollici, con una retroilluminazione ottima anche per ambienti particolarmente illuminati. Ad avvolgere il display è una scocca con garanzie IP68 e MIL-STD 810H; in altre parole, l’immersione sott’acqua con il dispositivo indosso è concessa fino a un massimo di 50 metri. La batteria inclusa nella scocca è invece da 300 mAh e garantisce un massimo di 40 ore di autonomia.

I sensori in dotazione sono davvero tanti e permettono di misurare vari elementi come frequenza cardiaca, pressione arteriosa e qualità del sonno, oltre alla regolarità del ciclo mestruale. La quantità di modalità sportive supportate, poi, favorisce il tracking approfondito della propria attività fisica. Con il design elegante, poi, il dispositivo si rivela estremamente versatile e adatto a ogni contesto e utilizzo.

Insomma, è davvero uno smartwatch imperdibile, ma quanto costa ora? Si parla di 314,90 euro, ovvero il 15% in meno rispetto al listino. La promozione è proposta da un rivenditore di terze parti italiano, che si appoggia ad Amazon per la logistica. La consegna è gratuita per utenti Prime e garantita entro mercoledì 11 ottobre procedendo con l’acquisto oggi, lunedì 9 ottobre.

