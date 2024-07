Samsung Galaxy Watch6 in REGALO con il Prime Day

Il Samsung Galaxy Watch6 44mm è un ottimo smartwatch top di gamma, compatibile con l’Intelligenza Artificiale Samsung. Oggi è in offerta a un prezzo speciale su Amazon grazie al Prime Day 2024. Cosa stai aspettando? Acquistalo adesso a soli 199€, invece di 349€.

Con meno di 200€ ti assicuri un bolide al tuo polso per notifiche, salute e benessere. Tra l’altro, essendo un’esclusiva Prime, non solo hai la consegna gratuita, ma puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero da soli 39,80€ al mese.

Samsung Galaxy Watch6: sensori speciali per conoscere il tuo corpo

Con il Samsung Galaxy Watch6 44mm hai uno smartwatch in grado di farti conoscere meglio il tuo corpo. Acquistalo oggi al 43% di sconto su Amazon grazie al Prime Day. I suoi sensori misurano la composizione corporea per informarti se ti sai allenando troppo o troppo poco.

Inoltre, non solo monitorano la frequenza cardiaca, ma effettuano anche un elettrocardiogramma dal polso. Addirittura sono in grado di misurare la pressione arteriosa. In pratica hai un compagno per la tua salute. Fasi del ciclo, livello di stress e qualità del sonno sono altre specifiche che monitora.

Cosa stai aspettando? Approfitta subito del Prime Day su Amazon. Grazie a questo evento il Galaxy Watch6 è tuo a soli 199€, invece di 349€.