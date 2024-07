Samsung Galaxy Watch7: DOPPIO SCONTO e cinturino omaggio

Grazie alla promozione in corso su Amazon, hai la possibilità di risparmiare 58 euro sull’acquisto del nuovo Samsung Galaxy Watch7, nella sua versione Bluetooth con cassa da 40 mm. È merito dello sconto applicato in automatico e del codice TRADEIN40 che puoi attivare direttamente nella scheda del prodotto.

La promo Amazon per Samsung Galaxy Watch7

Non è tutto: se effettui l’ordine prima del 23 luglio, per te c’è in omaggio anche il cinturino Fabric Band, come si vede nell’immagine qui sotto. Per saperne di più, dai uno sguardo alla pagina dedicata all’offerta.

Tra le specifiche tecniche di Galaxy Watch7 vale la pena citare la presenza di una ghiera touch, l’integrazione di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, la connettività GPS, Bluetooth (LTE opzionale) e il monitoraggio avanzate sia per la salute che per l’attività fisica. Queste le versioni in promozione nel momento in cui scriviamo e pubblichiamo questa segnalazione, potrebbero variare in conseguenza a sold out o nuove disponibilità.

Ti invitiamo a consultare le tempistiche esatte della spedizione nella scheda del prodotto, variano in base alla disponibilità. Acquistando il nuovo smartwatch di Samsung su Amazon puoi comunque sempre contare sulla consegna gratuita gestita dalla rete logistica dell’e-commerce.