Samsung Galaxy Watch7: trapelate le specifiche chiave

Il prossimo mese andrà in scena il nuovo Galaxy Unpacked, in occasione del quale Samsung toglierà i veli a diversi suoi nuovi prodotti. Il focus dovrebbe essere su pieghevoli e smartwatch, o almeno questo è ciò che suggeriscono le tante indiscrezioni che si sono susseguite nelle ultime settimane, in special modo in merito ai foldable Z Fold 6 e Z Flip 6. A tal riguardo, durante l’evento dovrebbe venire annunciato anche il Galaxy Watch7, relativamente a cui sono trapelate praticamente tutte le principali specifiche.

Samsung Galaxy Watch7: ecco quali sarebbero le feature chiave

Nelle scorse ore, Amazon Canada avrebbe infatti lasciato trapelare la pagina con le feture chiave del nuovo smartwatch, ovvero: 128 GB di spazio di archiviazione; processore con processo produttivo a 3 nanometri (il primo per smartwatch); sensore BioActiveSensor di seconda generazione che offre misure più accurate per frequenza cardiaca e sonno; ricorso a Galaxy AI per diversi ambiti, tra cui il sonno o gli allenamenti.

Viene comunicato anche quello che dovrebbe essere il prezzo in dollari canadesi della sola variante da 40 mm del Galaxy Watch7, corrispondente a poco meno di 360 dollari, cioè circa 245 euro al tasso di cambio attuale.

Non sono invece disponibili delle immagini, ma presumibilmente lo smartwatch si presenterà con un design non particolarmente dissimile dai modelli precedenti, con qualche revisione.

Come anticipato poc’anzi, il modello da 40 mm non dovrebbe mancare all’appello, mentre non viene fatta menzione della variante da 44 mm, ma probabilmente la sua assenza è dovuta al fatto che è stata prevista una pagina di vendita separata.