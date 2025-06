Samsung Galaxy Z 7 Flip: connettività satellitare a due vie

Il futuro Samsung Galaxy Z Flip 7 potrebbe distinguersi dal modello attualmente in carica per la disponibilità della connettività satellitare a due vie, grazie al chip Exynos 2500 sviluppato dalla stessa Samsung.

Samsung Galaxy Z Flip 7: connettività satellitare grazie al chip Exynos 2500

A svelarlo è stata Skylo Technologies, società che si occupa per l’appunto di reti satellitari, mediante un comunicato stampa che è stato diffuso nelle scorse ore e che annuncia una partnership con Samsung. Il pieghevole della sudcoreana non è mai menzionato espressamente, sia ben chiaro, ma il nome delll’Exynos 2500 si trova addirittura nel titolo del comunicato e molteplici leak hanno confermato l’associazione col chip, quantomeno per taluni mercati.

Da tenere presente che le due realtà collaborano da oltre un anno e nel 2024 sono state in grado di certificare il modem Exynos 5400 per la connettività satellitare D2D per gli smartphone Android, funzionalità che è disponibile sui Gooogle Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold che sfruttano proprio questo modem di Samsung.

L’integrazione della tecnologia satellitare con Samsung si basa sugli standard NTN 3GPP, il che garantisce una compatibilità globale e un’esperienza utente senza precedenti.

Come sottolineato da Hui Won Je, vicepresidente del team modem di Samsung Electronics, questa innovazione rappresenta l’inizio di un’era di connettività ubiqua. È interessante notare che Skylo Technologies ha stretto accordi simili anche con altri colossi del monto tech, come LG Electronics, China Mobile e OPPO, andando in tal modo ad applicare l’ecosistema della connettività satellitare.

Il chip Exynos 2500, accoppiato al modem Exynos 5400, dovrebbe garantire una migliore efficienza energetica e prestazioni più elevate.