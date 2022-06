Samsung Galaxy Z Flip 4: prima apparizione video

Dopo i render di inizio giugno è il turno della prima apparizione video. Il canale TechTalkTV ha pubblicato su YouTube un video del Galaxy Z Flip 4 che svela alcuni miglioramenti rispetto all’attuale Galaxy Z Flip 3 (che può essere acquistato in offerta su Amazon). Su Twitter sono stati invece condivise alcune immagini. Samsung dovrebbe annunciare i nuovi smartphone pieghevoli durante l’evento Unpacked del 10 agosto (forse anche nel metaverso).

Galaxy Z Flip 4: piega del display quasi scomparsa

Come evidenzia l’autore del video, la piega dello schermo in corrispondenza della cerniera è meno visibile rispetto al Galaxy Z Flip 3. Samsung aveva promesso miglioramenti in tal senso, quindi si tratta sicuramente di una buona notizia. La cerniera ha uno spessore leggermente inferiore, pertanto anche il gap tra le due metà è meno visibile quando lo smartphone è chiuso.

Altra novità è la maggiore dimensione dello schermo esterno (cover display) che passa da 1,9 a 2,1 pollici. Non sembrano esserci ulteriori modifiche estetiche. Il processore Snapdragon 8+ Gen 1 prenderà il posto dello Snapdragon 888, mentre la capacità della batteria dovrebbe aumentare da 3.300 a 3.700 mAh con ricarica rapida da 25 Watt (questo spiegherebbe il leggero aumento dello spessore).

Per le rimanenti specifiche non si prevedono novità: schermo interno da 6,7 pollici con refresh rate di 120 Hz, 8 GB di RAM LPDDR5, 128/256 GB di storage (forse anche 512 GB), due fotocamere posteriori da 12 megapixel e fotocamera interna da 10 megapixel. Il sistema operativo sarà quasi certamente Android 12 con interfaccia One UI 4. Nei prossimo giorni verranno probabilmente divulgate altre informazioni, come già accaduto per altri smartphone di Samsung.

