Samsung presenta i Galaxy S22 nel metaverso, ma nulla va come sperato

Samsung ha deciso di presentare i suoi nuovi modelli Galaxy S22 nel metaverso. Si tratta della sua nuova gamma di smartphone Android premium. L’idea era quella di creare un evento aperto a tutti gli utenti accorsi, virtualmente, da ogni parte del mondo. Purtroppo però, essendo la prima avventura dell’azienda sudcoreana, le cose non sono andate come previsto. Infatti, i problemi tecnici sono stati i protagonisti di questa occasione che, al di là di tutto, è comunque stata apprezzata molto da chi vi ha partecipato.

Samsung presenta i suoi Galaxy S22 nel Connectivity Theatre

Al di là delle difficoltà tecniche, l’evento organizzato da Samsung nel suo Connectivity Theatre presente in Decentraland è stato un successo. Vi hanno partecipato oltre 100.000 utenti da tutto il mondo. Comunque anche per coloro che non sono propriamente a favore del metaverso l’azienda ha pensato a una soluzione.

Infatti, il “Samsung Unpacked 2022: The Epic Standard of Smartphone Experiences” è stato trasmesso in streaming anche sul canale YouTube della società.

Alcuni problemi nel metaverso

I problemi però sono nati nel metaverso quando gli utenti hanno cercato di preordinare i nuovi Galaxy S22. Il passaggio doveva essere molto semplice e lineare. In pratica, i partecipanti potevano prenotare il modello desiderato cliccando su un’icona segnalata nel metaverso che li avrebbe reindirizzati sulla pagina ufficiale di Samsung.

Purtroppo però è stato proprio quel passaggio a non funzionare, rendendo inutilizzabile una funzione ritenuta indispensabile dagli utenti. Inevitabilmente, la frustrazione li ha spinti a intasare di lamentele l’account Twitter di Samsung.

Altro aspetto problematico è sopraggiunto quando alcuni utenti non sono riusciti a ottenere la ricompensa del badge NFT per aver completato la caccia al tesoro organizzata per l’occasione. Si tratta di un evento che durerà fino al 14 febbraio intitolato “Turning Red Hearts Green“.

Al di là di tutto, e nonostante queste situazioni risolvibili, il colosso sudcoreano ha fatto breccia nei cuori degli appassionati al metaverso. Per la prima volta ha inaugurato il Samsung 837X in Decentraland ospitando la presentazione dei nuovi modelli Galaxy S22. Una notizia che terrà puntati i riflettori sul metaverso per i prossimi giorni.

