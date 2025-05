Samsung Galaxy Z Flip 7: chip Snapdragon 8 Elite in Italia

Stando a quelle che sono le più recenti indiscrezioni, il futuro Samsung Galaxy Z Flip 7 che dovrebbe essere annunciato quest’estate in occasione dell’evento Unpacked di Samsung dedicato ai foldable, disporrà di un chip Snapdragon 8 Elite sul mercato global, per cui anche in Europa e, di conseguenza, in Italia. Il chip Exynos 2500, dallo sviluppo parecchio travagliato, verrà anch’esso adoperato, ma solo ed esclusivamente sui device destinati al mercato sudcoreano.

Samsung Galaxy Z Flip 7 con chip Snapdragon 8 Elite sul mercato global

Il fatto che i modelli di punta degli smartphone Samsung possano venire proposti con processori diversi in base ai mercati di riferimento non è assolutamente una novità e anzi si tratta di un’abitudine che ben consolidata che sovente ha fatto nascere polemiche. Più precisamente, in Europa si è abituati a vedere la gamma Galaxy S in variante Exynos, inferiore per prestazioni e consumi rispetto alla variante Snapdragon.

Da tenere presente che in precedenza era stata diffusa la voce secondo cui il Samsung Galaxy Z Flip 7 avrebbe utilizzato esclusivamente il SoC Exynos perché destinato a vendere meno della serie Galaxy S25. Inoltre, dal momento che Qualcomm avrebbe aumentato i prezzi dei suoi chipset, avrebbe avuto senso che il colosso sudcoreano avesse iniziato a concentrarsi nel produrre i suoi SoC avanzati per i futuri smartphone.

Per chi non lo sapesse o non ne fosse a conoscenza, il processore Exynos 2500 era originariamente previsto per alimentare la serie Galaxy S25, ma a causa dei bassi tassi di rendimento, è stato rimpiazzato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite a livello globale.