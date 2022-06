Samsung Galaxy Z Flip3 5G in regalo su Amazon: sconto + coupon

Amazon anche questa volta si è proprio superato. Oggi acquisti il fantastico Samsung Galaxy Z Flip3 5G a un prezzo da non credere. Oltre allo sconto del 32% potrai risparmiare altri 150 euro attivando il coupon visibile sulla pagina dell’articolo.

Mettilo nel carrello a soli 599,99 euro, invece di 1.099 euro, e fai l’affare del giorno. Sarai davvero soddisfatto di avere tra le mani questo smartphone Android pieghevole. Il suo design fantastico e singolare è solo uno dei suoi pregi speciali.

Piegalo e mettilo comodamente in tasca o rapidamente nella tua borsa. Tirandolo fuori si aprirà con un solo scatto trasformandosi in uno smartphone 5G a schermo intero, e che schermo! Goditi il display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici per immagini mozzafiato.

Inoltre, grazie al suo potente processore potrai fare tante cose e tutte insieme. Puoi dire addio ai fastidiosi rallentamenti. Il Samsung Galaxy Z Flip3 5G è potente e veloce ridisegnando l’idea di smartphone che avevi prima di incontrarlo.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G: tu te ne innamorerai e gli altri ti invidieranno

Chiudi il Samsung Galaxy Z Flip3 5G e mettilo in una tasca. Potrai comunque avere tutto sotto controllo anche dal suo piccolo schermo. Controlla messaggi, scatta foto, riproduci musica e molto altro senza aprire il telefono.

Potrai vedere tutte le notifiche dal comodo display posteriore da 1,9 pollici. Potrai scegliere le tue opzioni di visualizzazione preferite, personalizzandolo con colori e stili diversi. Inoltre, per i tuoi selfie ci penserà questo schermo posteriore.

Non aprire lo smartphone, ma scatta i tuoi selfie con la doppia fotocamera posteriore. Il display da 1,9 pollici ti offrirà un’anteprima. Premendo il tasto del volume potrai attivare l’otturatore in tutta semplicità.

Semplifica la tua vita e rivoluziona la tua idea di smartphone. Acquista Samsung Galaxy Z Flip3 5G a soli 599,99 euro, invece di 1.099 euro. Grazie ad Amazon e al suo speciale coupon, da attivare prima di metterlo nel carrello, potrai pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis, un’esclusiva per i clienti Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.