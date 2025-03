Samsung: Galaxy Z Flip7 e Z Fold7, le foto degli accessori

Nelle scorse ore, il noto leaker Ice Universe ha condiviso sul social network X le immagini di alcuni accessori dei prossimi smartphone pieghevoli di Samsung: il Galaxy Z Flip7 e il Galaxy Z Fold7. Al lancio effettivo mancano ancora diverso mesi, visto e considerando che dovrebbero essere presentati in estate, ma ad oggi le decisioni in fatto design e specifiche dovrebbero essere state prese e confermate.

Samsung: gli accessori per il Galaxy Z Flip7 e il Galaxy Z Fold7 confermano il design

Le immagini, visibili mediante il link in fonte, mostrano una custodia per il Galaxy Z Flip7 e una pellicola protettiva per il display esterno per il Galaxy Z Fold7.

Per quel che concerne la custodia, c’è un’apertura in corrispondenza del pulsante di accensione, per cui probabilmente il tasto includerà uno scanner di impronte digitali com’è sempre stato. Nella parte superiore, poi, la custodia risulta essere vuota, perché lì trova posto il display esterno che dovrebbe coprire praticamente tutta la superficie, inglobando nell’angolo le due fotocamere principali.

La pellicola protettiva, invece, conferma che il display esterno sarà ancora piuttosto allungato e che ci sarà un foro per la fotocamera frontale.

Ricordiamo che l’anno in corso dovrebbe essere particolarmente importante per Samsung per quel che concerne il versante pieghevoli. L’azienda, infatti, in base a quanto appreso sino a questo momento, intende lanciare ben quattro smartphone parte della categoria in totale. Oltre ai classici Z Flip e Z Fold già menzionati, infatti, dovrebbero arrivare anche uno Z Flip più economico identificato con il marchio FE e il primo device tri-fold del colosso sudcoreano.