Samsung Galaxy Z Fold 7: modulo per la fotocamera molto grande

Al lancio del Samsung Galaxy Z Fold 7 ormai non manca molto, l’evento in occasione del quale l’azienda toglierà i veli allo smartphone dovrebbe tenersi a luglio, come da tradizione per i foldable della sudcoreana. Nel mentre, però, Samsung ha già cominciato a pubblicizzare il suo device, rivelando la silhouette del telefono ultrasottile. Quest’estrema sottigliezza, però, pare che andrà in contrasto con la presenza di un modulo per la fotocamera che in proporzione risulta essere decisamente grande.

Samsung Galaxy Z Fold 7: modulo per la fotocamera particolarmente prominente

Andando più nello specifico, nelle scorse ore sono è stata diffusa su Reddit una nuova immagine del foldable, racchiuso in una cover protettiva, che mostrano un’isola verticale dedicata al comparto fotografico, il quale ospita tre sensori distinti con anelli separati. Il rilievo del modulo risulta essere particolarmente evidente, in special modo in contrasto con la scocca sottilissima del dispositivo.

Il motivo di un modulo per la fotocamera così pronunciato sarebbe da attribuire al sensore principale da 200MP, basato su un’unità da 1/1,4 pollici, lo stesso che il colosso sudcoreano impiega in alcuni dei suoi top di gamma più avanzati.

Oltre alla fotocamera principale, il Samsung Galaxy Z Fold 7 dovrebbe integrare un sensore ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x e stabilizzazione ottica (OIS). Per quel che concerne l’autofocus sull’ultragrandangolo non si hanno ancora notizie certe, anche se la funzione è già presente sul Galaxy S25 Edge.

Frontalmente, invece, è presenta una fotocamera sotto il display migliorata e una fotocamera selfie da 10 MP.