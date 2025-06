Samsung: il Galaxy Z Fold 7 sarà il fodlable più sottile

In attesa del lancio della sua rinnovata generazione di foldable, che verrà quest’estate durante il consueto evento dedicato, Samsung ha deciso di alimentare l’attesa preannunciando il suo prossimo Galaxy Z Fold 7 come il dispositivo più sottile, leggero e avanzato della sua categoria. Nelle scorse ore, infatti, l’azienda sudcoreana ha condiviso un comunicato accompagnato da un breve video incentrato sull’unicità del nuovo smartphone pieghevole.

Galaxy Z Fold 7: sarà il fodlable più sottile, leggero e avanzato

Andando maggiormente in dettaglio, nel filmato promozionale diffuso online, visibile tramite il link in fonte, sebbene Samsung non citi esplicitamente il Galaxy Fold 7 è evidente che il riferimento è al device in questione, visto che il suo formato, simile a un libro, esclude che possa trattarsi del Galaxy Z Flip 7, l’altro foldable dell’azienda anch’esso previsto per quest’anno che si caratterizza però per un design a conchiglia.

Come anticipato, viene posto l’accento anche sulla leggerezza del dispositivo. Pur non fornendo dati tecnici esatti, Samsung dichiara che si tratterà del pieghevole più leggero mai realizzato sino a questo momento, il che, considerando che i predecessori sono stati fortemente criticati proprio per il logo ingombro eccessivo, non guasta affatto.

Samsung, infatti, lancia un messaggio molto chiaro: “Sebbene le persone apprezzino da tempo gli smartphone per la loro potenza, praticità e facilità d’uso, si aspettano anche un dispositivo mobile che unisca versatilità e portabilità”.

Per saperne di più, non resta altro da fare se non attendere in primo luogo che venga comunicata la data dell’evento di presentazione e, ovviamente, l’annuncio stesso dello smartphone.