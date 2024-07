Samsung Galaxy Z Fold6 Slim: meno sottile del previsto

Samsung ha da poco tolto i veli ai suoi nuovi smartphone pieghevoli, lo Z Fold6 e lo Z Slim6, ma l’azienda avrebbe in cantiere il lancio di ulteriori device parte della categoria. Più precisamente, molteplici indiscrezioni suggeriscono che tra non molto possa essere annunciato il Samsung Galaxy Z Fold6 Slim, ma con ogni probabilità sarà meno sottile di quanto ci si possa aspettare, o comunque meno di quanto proposto dalla concorrenza cinese quest’anno.

Samsung Galaxy Z Fold6 Slim: meno sottile dei pieghevoli cinesi

Nelle scorse ore, infatti, The Elec ha diffuso un report secondo cui il Galaxy Z Fold6 Slim potrebbe presentare uno spessore maggiore rispetto ai pieghevoli cinesi. Lo spessore del dispositivo dovrebbe essere compreso tra 11 mm e 11,5 mm, più dell’Honor Magic V3 che ha uno spessore di quasi 9,2-9,3 mm o lo Xiaomi Mix Fold 4 che è sottile 9,47 mm.

La spiegazione alla base di ciò è presto data. Il Galaxy Z Fold6 Slim porterebbe in dote due digitalizzatori da 0,3 mm su entrambi i lati del pannello, per permettere di usare il dispositivo con uno stilo per il disegno, la scrittura e le Air Action. Samsung sarebbe quindi preoccupata circa l’affidabilità del prodotto e non sarebbe troppo sicura di renderlo più sottile di 11,5 mm. Inoltre, l’azienda deve anche preservare alcuni aggiornamenti per il prodotto del prossimo anno.

Ad ogni modo, nulla è ancora da dare per certo: la sudcoreana starebbe infatti finalizzando le sue decisioni.

Di contro, si vocifera che il Samsung Galaxy Z Fold6 Slim possa presentare un display esterno più grande rispetto al modello standard.