Samsung Galaxy Z Fold7: certificazione IP48 come il Fold6

In base a quanto è stato possibile apprendere sino ad ora, il Samsung Galaxy Z Fold7 rappresenterà una piccola grande rivoluzione nel segmento dei foldable della sudcoreana, ma ciò non significa che tutto rispetto all’ultima generazione stia cambiando. Una recente fuga di notizie, infatti, segnala che il dispositivo sarà resistente alla polvere tanto quanto il suo predecessore.

Il Samsung Galaxy Z Fold7 sarà resistente alla polvere come il predecessore

Andando più nello specifico, il leaker PandaFlashPro su X segnala che il Galaxy Z Fold 7 disporrà di certificazione IP48. Ciò potrebbe sembrare più deludente per i fan dei pieghevoli di Samsung, considerando che questa generazione sembrava un enorme passo avanti per le ambizioni degli smartphone dell’azienda.

In passato, Samsung ha già innalzato gli standard con i modelli precedenti, passando dalla certificazione IPX8 all’IP48 per il Galaxy Z Fold6 e il Galaxy Z Flip6.

Sebbene la certificazione IP48 non sia da sottovalutare, in quanto capace di garantire una certa protezione contro l’acqua e la polvere, l’attesa per dispositivi completamente resistenti alla polvere è in crescita. A tal riguardo, di recente si sono diffuse voci secondo cui Google potrebbe presentare il primo smartphone pieghevole, il Pixel 10 Pro Fold, con resistenza totale alla polvere entro agosto. Se “big G” riuscirà effettivamente a fare ciò, è probabile che anche il Galaxy Z Fold8 segua questa tendenza.

Ricordiamo che il Samsung Galaxy Z Fold7 verrà presentato ufficialmente dalla sudcoreana in occasione dell’evento Unpacked che si terrà tra pochi giorni, il 9 luglio a New York, a partire dalle ore 10:00 (le 16:00 in Italia).