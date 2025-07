Samsung Galaxy Z Fold7 è un successo in Europa

Samsung ha da poco condiviso un importante dettaglio riguardo gli andamenti dei preordini dei suoi nuovi foldable. In base a quanto dichiarato, il Samsung Falaxy Z Fold7 sta avendo un successo strepitoso in tutta Europa.

Samsung Galaxy Z Fold7: preordini superiori del 50% rispetto al predecessore

Andando più nello specifico, nel Vecchio Continente il nuovo foldable a libro del colosso sudcoreano ha sovraperformato d gran lunga il precedente Galaxy Z Fold 6 nelle sue prime due settimane.

Secondo la stessa casa madre, il numero di preordini di Samsung Galaxy Z Fold7 in Europa è aumentato di oltre il 50% rispetto al predecessore. Questa crescita mostra che in Europa un sempre maggior numero di utenti è disposto a passare a un form factor pieghevole.

Da tenere presente che Samsung non ha rivelato cifre esatte, ma appartenente gli europei più di chiunque altro amano ciò che l’azienda è riuscita a fare con il suo nuovo pieghevole.

Ad ogni buon conto, le cose per il nuovo smartphone fold di Samsung sembrano andare particolarmente bene anche altrove. Report precedenti hanno infatti svelato che il Samsung Galaxy Z Fold7 ha battuto ogni record in Crea del Sud e in India e lo stesso discorso vale per il “fratello” Galaxy Z Flip7.

Oltre ai dettagli in questione, Samsung ha confermato che il nuovo colore Blue Shadow è quello più popolare in tutto il mondo. Da tenere presente che lo smartphone è disponibile anche nelle colorazioni Silver Shadow e Jetblack e nella tonalità Mint che però rappresenta un’esclusiva di chi effettua l’ordine online.