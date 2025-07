Samsung Galaxy Z Fold7: ecco perché la batteria è invariata

Samsung ha finalmente annunciato ufficialmente i suoi nuovi smartphone pieghevoli questa settimana: il Galaxy Z Flip7 e il Galaxy Z Fold7. Entrambi i dispositivi presentano molteplici miglioramenti rispetto ai predecessori, ma mentre il Galaxy Z Flip7 ha una batteria più grande, il Galaxy Z Fold7 no. Perché? A rispondere ci ha pensato direttamente il colosso sudcoreano.

Samsung Galaxy Z Fold7: la batteria più grande non era la principale priorità

La redazione di SamMobile ha chiesto a Samsung perché, appunto, non ha fornito anche il Galaxy Z Fold7 di una batteria più grande e la risposta dell’azienda è stata piuttosto diretta. Samsung ha riferito che che una batteria con capacità maggiore è ciò che la maggior parte degli utenti della serie Galaxy Z Flip ha chiesto. Per il Galaxy Z Fold7, c’erano invece altre priorità, come fotocamere migliori, un corpo più sottile e leggero e uno schermo esterno più ampio.

A prescindere da quanto dichiarato, questa potrebbe non essere l’unica ragione che a spinto Samsung a optare per una batteria invariata. Nessun utente della serie Galaxy Z Fold direbbe di no a una maggiore autonomia. Inoltre, attualmente i vari marchi di smartphone pieghevoli non sono in competizione per lanciare dispositivi più sottili in stile flip. Per cui, le aziende stanno cercando di inserire schermi di copertura più grandi, fotocamere migliori e batterie più grandi.

Nel segmento degli smartphone pieghevoli in stile libro, però, si gareggia per lanciare device più sottili e leggeri. Per cui, Samsung è stata costretta a concentrarsi sul rendere il Galaxy Z Fold7 più sottile e leggero, cosa in cui l’azienda è in gran parte riuscita. Il Galaxy Z Fold7 è infatti il telefono pieghevole in stile libro più leggero al mondo e il secondo fodlable più sottile al mondo.

Fino a quando Samsung non inizierà a utilizzare batterie ad anodi di carbonio al silicio nei telefoni Galaxy, probabilmente non ci saranno miglioramenti significativi nella loro capacità della batteria mantenendo lo spessore attuale.