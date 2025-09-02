 Samsung Galaxy Z Fold7: la vernice si stacca
La vernice sulla scocca del nuovo fodlable Samsung Galaxy Z Fold7 si scheggia. Il problema sta venendo segnalato da molti utenti online.
Tecnologia Mobile
Reddit

Il Samsung Galaxy Z Fold7 è sul mercato soltanto da alcune settimane e molti utenti possono dirsi più che soddisfatti del dispositivo, ma ce ne sono anche tanti altri che stanno lamentando uno spiacevole inconveniente: la vernice si stacca dalla scocca.

Samsung Galaxy Z Fold7: problemi di scheggiatura della vernice

Sono infatti svariate e sempre più in aumento le segnalazioni online riguardo ciò fatte direttamente dagli acquirenti del nuovo foldable di casa Samsung. Il problema non sembra essere limitato a una combinazione di colori specifica e non è collegato a un eventuale caduta dei dispositivi, visto e considerato che i proprietari affermano che non si è mai verificata una situazione del genere.

La situazione richiama alla memoria un situazione molto simile che lo scorso hanno ha guardato il modello precedente, il Galaxy Z Fold6. In quell’occasione, Samsung intervenne pubblicando una documentazione di supporto ufficiale in cui suggeriva che l’utilizzo di caricabatterie di terze parti, dotati di una messa a terra inadeguata, avrebbe potuto danneggiare il processo di anodizzazione dello smartphone e raccomandava pertanto di impiegare solo alimentatori originali, mettendo in guardia riguardo il fatto che la dispersione di corrente elettrica proveniente da caricatori non OEM avrebbe potuto corrodere la superficie protettiva del telaio.

Relativamente al Galaxy Z Fold7, però, vari utenti hanno riferito di utilizzare un caricabatterie originale Samsung da 25 W. Ciò suggerisce che la colpa potrebbe essere del processo di verniciatura del colosso sudcoreano o che i caricabatterie dell’azienda non siano all’altezza del compito.

Per il momento Samsung non è ancora intervenuta sulla questione, ma è altamente probabile che lo faccia nei giorni a venire o comunque con il crescere delle segnalazioni.

Fonte: Android Authority

Pubblicato il 2 set 2025

Motorola moto g05 a 70 euro: prezzo stracciato su Amazon

Samsung Galaxy S25: le vendite sono impressionanti

Smartwatch Amazfit Active 2 al MINIMO STORICO (codice IT15Y)

iPhone Fold non avrà il Touch ID sotto lo schermo

